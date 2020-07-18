Erman Toroğlu Galatasaray'ın iptal edilen golünü yorumladı

Galatasaray'ın Göztepe'yi konuk ettiği mücadelede sarı-kırmzılı ekip Adem Büyük'le golü buldu. Ancak hakem VAR'dan pozisyonu izledikten sonra Adem Büyük'ün Beto'ya faul yaptığına karar verdi ve golü iptal etti. Pozisyonu değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Galatasaray'ın VAR tarafından iptal edilen golünde verilen karar doğru." ifadelerini kullandı.