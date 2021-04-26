Erman Toroğlu Szalai'nin pozisyonunu değerlendirdi: "Net penaltı"

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek Beşiktaşla arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Szalai ve Thelin arasındaki pozisyonu yorumladı. Toroğlu, "Szalai hep alttan hem üstten Thelin'i itiyor bu pozisyon açık penaltı" dedi.