Erman Toroğlu'dan Faroe Adaları - Türkiye maçı sonrası olay yorum! "Türk futbolu betonun altında"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Milli Takım'ın Faroe Adaları'na 2-1 kaybettiği maç sonrası açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Türk futbolu yerde sürünmüyor. Türk futbolu şu beton var ya, o betonun altında" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri