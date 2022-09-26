Erman Toroğlu'dan Faroe Adaları - Türkiye maçı sonrası olay yorum! "Türk futbolu betonun altında"
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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Milli Takım'ın Faroe Adaları'na 2-1 kaybettiği maç sonrası açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Türk futbolu yerde sürünmüyor. Türk futbolu şu beton var ya, o betonun altında" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri