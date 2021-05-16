Erman Toroğlu'dan flaş iddia! "Birkaç yönetici Sergen Yalçın'ın ipini çekecekti"
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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Beşiktaş'ın şampiyonluğunu değerlendirdi. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Toroğlu, "İçerisi karıştı, Sergen baktı olmuyor rest çekti. Birkaç yönetici Sergen'in ipini çekecekti. Başkan devreye girdi, 'kimse karışmasın' dedi. O günden sonra bu Beşiktaş oldu. Başkanın büyük rolü var, en az Sergen Yalçın kadar." ifadelerini kullandı. (Bjk spor haberi)