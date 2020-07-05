Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Pozisyon penaltı"

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A Spor yorumcusu Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından Takım Oyunu programında açıklamalarda bulundu. Tartışmalı pozisyonları değerlendiren Toroğlu, "Falette'in eline çarpan top penaltı olmalıydı." ifadelerini kullandı.