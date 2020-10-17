Erman Toroğlu'dan Trabzonspor -Başakşehir maçı için flaş sözler!

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'e İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'nın golleriyle 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Başakşehir maçı için flaş ifadeler kullandı. İşte Toroğlu'nun sözleri...