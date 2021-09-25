Erman Toroğlu'ndan Altay-Beşiktaş maçı sonrası flaş Oğuzhan Özyakup sözleri!
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Süper Lig'in 7. haftasında Altay, Beşiktaş'ı Kappel ve Bamba'nın golleriyle 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Oğuzhan Özyakup'un performansını değerlendirdi. Toroğlu, "Oğuzhan, ne zaman oynayacak? Verin, başkasını alın. Otobüs beklemek ondan daha kolay ondan futbol beklemekten. Eminönü otobüsü ondan çabuk geliyor" ifadelerini kullandı.