Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim için flaş açıklama: "Fatih Terim bırakmalı"
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:03
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim için flaş açıklama: "Fatih Terim bırakmalı" 10.04.2021 | 22:21
02:12
00:45
14:15
06:08
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fenerbahçe doğru yönetilmiyor 07.04.2021 | 15:45
00:52
01:33
Galatasaray'da kimlerle yollar ayrılacak? Canlı yayında açıkladı 06.04.2021 | 15:58
00:55
Mehmet Özcan: Fenerbahçe 9'da 9 yaparsa şampiyon olur 06.04.2021 | 15:54
00:59
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Kovid-19'a yakalandı 06.04.2021 | 15:51
05:11
08:34
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu: Reaksiyon verdik 05.04.2021 | 23:05
02:19
00:19
15:38
İşte Beşiktaş'ın efsane başkanı merhum Süleyman Seba'nın hayatı... 05.04.2021 | 13:03
05:42
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan MHK'ya: "Yine atasınlar hodri meydan!" 04.04.2021 | 21:30
02:31
Halil Umut Meler açıklaması! "Sergen Yalçın cevabı sahada verecek" 04.04.2021 | 12:03
02:08
Fenerbahçe'nin gündemindeki Marega hakkında kritik sözler! 04.04.2021 | 11:59
01:48
Son Dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık duyuruldu! 04.04.2021 | 11:53
00:58
00:30
Aziz Yıldırım: Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim 02.04.2021 | 11:44
Son dakika spor haberleri... A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili "Böyle devam edecekse Galatasaray'a zarar verir. Fatih Terim eğer Galatasaraylıysa ve Galatasaray'a yardım etmek istiyorsa teknik direktörlüğü bırakmalı."