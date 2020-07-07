Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Medipol Başakşehir-Denizlispor maçının ardından Takım Oyunu programında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Demba Ba darbe alıyor ve devam edemiyor. Anlamadığım nokta hakem bunu çözemeyebilir, VAR neden çağırmıyor" ifadelerini kullandı.