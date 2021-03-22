Erman Toroğlu'ndan flaş Sergen Yalçın açıklaması!
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Son dakika haberi... Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve şampiyonluk mücadelesi için büyük önem arz eden Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kazanan çıkmadı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası Sergen Yalçın hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye 1 puanı kendisi verdi." açıklamasını yaptı.