Erman Toroğlu'ndan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Son dakika haberi... Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve şampiyonluk mücadelesi için büyük önem arz eden Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kazanan çıkmadı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası Sergen Yalçın hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye 1 puanı kendisi verdi." açıklamasını yaptı.