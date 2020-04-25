Video Spor Erman Toroğlu'ndan flaş tescil yorumu

Erman Toroğlu'ndan flaş tescil yorumu

Erman Toroğlu'ndan flaş tescil yorumu
25.04.2020 | 19:59
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SABAH Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle karantinada bulunan Toroğlu, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in 'Ligler 12 haziran'da başlayabilir' açıklamasını değerlendirdi. "Ligleri oynamadan tescil etmek yanlış olur." ifadelerini kullanan Toroğlu, "Kalan maçların seyircisiz oynanması doğru olur" ifadelerini kullandı.

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