Erman Toroğlu'ndan flaş yorum! "İşim olmasa seyretmem"
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Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ererken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısında sert eleştirilerde bulundu. Oynanan oyunu eleştiren Toroğlu, "İşim olmasa seyretmem" şeklinde konuştu.