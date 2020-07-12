Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe-Sivasspor mücadelesinin ilk yarısındaki tartışmalı pozisyonları, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, "Sivasspor'un kazandığı penaltı pozisyonunda Ozan Tufan'ın o penaltıyı yapmaması lazım. Onu yaparsan hakem de verir. Ankaragücü'nün kazandığı penaltıyla hemen hemen aynı pozisyon." ifadelerini kullandı.