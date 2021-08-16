Video Spor Erman Toroğlu'ndan Vitor Pereira'ya sert eleştiri!

Erman Toroğlu'ndan Vitor Pereira'ya sert eleştiri!

Erman Toroğlu'ndan Vitor Pereira'ya sert eleştiri!
15.08.2021 | 00:00

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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Toroğlu, "Adana Demirspor'u beklediğimden daha iyi buldum. Geçen seneden 3 futbolcu var. Fenerbahçe daha iyi iş yapması gerekir diye gözüküyordu. Onları daha iyi beklerdim, takım olarak değil de ferdi hareketlerden gol atabilecek pozisyonda şu anda. Takım olarak yardımlaşamazsan olmaz, Adana Demirspor bu konuda F.Bahçe'den daha iyi." dedi.

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