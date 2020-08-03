Video Spor Erol Bulut ayrılığı açıkladı!

Erol Bulut ayrılığı açıkladı!

Erol Bulut ayrılığı açıkladı!
03.08.2020 | 15:52

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Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performansla ligi 5. sırada bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan teknik direktör Erol Bulut, Akdeniz ekibine veda etti.

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