"Erol Bulut tercihi yönetimin yaptığı en doğru hamle"

Transfer Raporu programında değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'nin Erol Bulut'u takımın başına getirmesiyle ilgili, "Sarı-lacivertli yönetimin yaptığı en doğru hamle Erol Bulut'u takımın başına getirmektir." ifadelerini kullandı.