Erzurumspor maçı sonrası Emre Belözoğlu: "Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz"
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Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, kendi evinde Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu "Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. 16 Mayıs'a kadar bu iş devam edecek ve inanıyorum ki sonu da iyi olacak" ifadelerini kullandı.