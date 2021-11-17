Eski Fenerbahçeli Samatta'ya şok! Askerler, Tanzanyalı yıldızı rehin aldı! | Video

Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Samatta'nın başına çok ilginç bir olay geldi. Tanzanya milli takımının en önemli oyuncularından biri olan Samatta'nın kaldığı otel Madagaskar ordusu tarafından basıldı! Samatta ve takım arkadaşları büyük panik yaşarken bu olay dünya gündemine oturdu.