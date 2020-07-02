Evren Turhan: İrfan Can Galatasaray'da forma giyebilir

A Spor yorumcusu Evren Turan Galatasaray gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Transfer yarışlarının çok farklı olduğunu belirten Turhan, Fatih Terim'in İrfan Can Kahveci'yi çok beğendiğini ve 24 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Galatasaray forması giyebileceğini söyledi.