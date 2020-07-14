Falcao için flaş sözler! "En büyük hayal kırıklığı"
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Ana Haber programında Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Emre Bol, Falcao ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Bol, "Sezonun en büyük hayal kırıklığı Falcao'dur." şeklinde konuştu.