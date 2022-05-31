Video Spor Fanatik muhabbet kuşu, Sivasspor’un kupa zaferini "Sivas’ın yollarında" türküsüyle kutladı | Video
Fanatik muhabbet kuşu, Sivasspor’un kupa zaferini

Fanatik muhabbet kuşu, Sivasspor’un kupa zaferini "Sivas’ın yollarında" türküsüyle kutladı | Video

31.05.2022 | 13:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fanatik muhabbet kuşu, Sivasspor’un kupa zaferini Sivas’ın yollarında türküsüyle kutladı | Video 02:44
Fanatik muhabbet kuşu, Sivasspor’un kupa zaferini "Sivas’ın yollarında" türküsüyle kutladı | Video 31.05.2022 | 13:08
Futbolcular doluya böyle yakalandı... Bursa’da maçı durduran dolu! | Video 00:45
Futbolcular doluya böyle yakalandı... Bursa'da maçı durduran dolu! | Video 30.05.2022 | 09:44
Son Dakika: Beşiktaş Genel Kurulu’nda kavga çıktı! | Video 00:35
Son Dakika: Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı! | Video 28.05.2022 | 13:40
Liverpool Real Madrid MAÇI CANLI İZLEME EKRANI! Şampiyonlar Ligi finali Liverpool Real Madrid TV8 ile canlı izle HD şifresiz! | Video 02:15
Liverpool Real Madrid MAÇI CANLI İZLEME EKRANI! Şampiyonlar Ligi finali Liverpool Real Madrid TV8 ile canlı izle HD şifresiz! | Video 28.05.2022 | 14:03
Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi | Video 00:58
Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi | Video 27.05.2022 | 14:46
Kayserispor - Sivasspor maçı canlı izle! A Spor ile Kayseri Sivas maçı canlı yayın izle 01:45
Kayserispor - Sivasspor maçı canlı izle! A Spor ile Kayseri Sivas maçı canlı yayın izle 26.05.2022 | 20:10
Dünya bu aldatma iddiasını konuşuyor! İkinci Mauro Icardi vakası | Video 00:13
Dünya bu aldatma iddiasını konuşuyor! İkinci Mauro Icardi vakası | Video 26.05.2022 | 15:19
Kupa finaline giden Sivasspor ve Kayserispor taraftarları arasında büyük kavga | Video 03:18
Kupa finaline giden Sivasspor ve Kayserispor taraftarları arasında büyük kavga | Video 26.05.2022 | 11:44
Pendik’te amatör maçta saha boks ringine döndü 4 futbolcu yaralandı | Video 03:24
Pendik’te amatör maçta saha boks ringine döndü 4 futbolcu yaralandı | Video 23.05.2022 | 12:11
Uğurcan Çakır oynamak istediği ligi açıkladı Gönlümden geçen... | Video 01:42
Uğurcan Çakır oynamak istediği ligi açıkladı "Gönlümden geçen..." | Video 23.05.2022 | 10:22
Bulgaristan’daki maçta göz göre göre şike yapıldı | Video 00:57
Bulgaristan'daki maçta göz göre göre "şike" yapıldı | Video 22.05.2022 | 17:03
Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi | Video 03:49
Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi | Video 22.05.2022 | 15:55
EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes’e kaptan pilottan tebrik anonsu | Video 02:17
EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes’e kaptan pilottan tebrik anonsu | Video 22.05.2022 | 13:53
İlhan Palut’u pişman ettiren Uğurcan Yazğılı SABAH Spor’a konuştu! Hedefim... 00:51
İlhan Palut'u pişman ettiren Uğurcan Yazğılı SABAH Spor'a konuştu! "Hedefim..." 22.05.2022 | 13:10
Ergin Ataman, milli takımı işaret etti! Hedefim, A Milli Takım’la da madalya kazanmak 01:03
Ergin Ataman, milli takımı işaret etti! "Hedefim, A Milli Takım'la da madalya kazanmak" 22.05.2022 | 01:21
Lille’den Burak Yılmaz’a duygusal veda! Türkiye’de çok şampiyonluklar kazandım ama... | Video 04:21
Lille'den Burak Yılmaz'a duygusal veda! "Türkiye'de çok şampiyonluklar kazandım ama..." | Video 20.05.2022 | 16:06
Ayşe Çağırır, dünya şampiyonu! Milli boksörden altın madalya... 01:25
Ayşe Çağırır, dünya şampiyonu! Milli boksörden altın madalya... 19.05.2022 | 19:40
Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazandı 01:35
Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı 19.05.2022 | 18:43
Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi Finali TV 8,5 EXXEN İZLE 01:33
Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi Finali TV 8,5 EXXEN İZLE 18.05.2022 | 16:46
Dünya şampiyonuna davullu zurnalı karşılama | Video 04:17
Dünya şampiyonuna davullu zurnalı karşılama | Video 17.05.2022 | 11:35

Fanatik muhabbet kuşu Japon, Sivasspor’un Türkiye Kupasını almasını “Sivas’ın yollarında” türküsünü söyleyerek kutladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kurduğu uzun cümlelerle dikkatleri üzerine çeken Sivasspor fanatiği Japon isimli muhabbet kuşu, son günlerde Sivasspor'un aldığı Türkiye Kupası'nın sevincini yaşıyor. Final müsabakasından önce "O kupa buraya gelecek, elhamdülillah Sivaslıyız, gardaş" diyen Japon, kupanın alınmasının ardından Sivas'ın yollarında türküsünü söyleyerek, "O kupa Sivas'a geldi, Elhamdülillah, çok şükür, ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde sloganlar atmaya başladı.

AVRUPA'DA DA SİVASSPOR'U YALNIZ BIRAKMAYACAK
İlgi odağı olan kuşu besleyen sahibi Ömer Bayrak, Japon'un Avrupa müsabakalarında da Sivasspor'un yanında olacağını belirterek, "Biz daha önce çalışmalarımızda 'o kupa Sivas'a gelecek' diye kuşumuza öğrettik. Futbolcular taraftarın desteği ile o kupayı Sivas'a getirdi. Bundan sonra ne çalışma yapabiliriz diye düşündük, Kuşumuza 'o kupa Sivas'a geldi, elhamdülillah, çok şükür, Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına' sloganlarını öğrettik. Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğini düşünüyorum, onun içinde yine bir slogan yapıp sizlerle paylaşacağız" şeklinde konuştu.

İSTANBUL TAKIMLARINDAN ARIYORLAR
Bayrak, İstanbul takımlarından kendi tezahüratlarını yapmaları için aradıklarını söyleyerek, "Sivasspor yönetiminden şuana kadar kimse beni aramadı. İstanbul takımlarından arayanlar oldu. Kendi takımları için tezahürat yapılması için arayanlar oldu. Yalnız bizim Sivasspor yöneticilerinden maalesef kimse aramadı. Bu bir gönül işi biz ne yapıyorsak Sivas ve Sivasspor için yapıyoruz, hiçbir beklentimiz yok. Bundan sonrada güzel olan her şeyi yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA