Fatih Doğan yabancı sınırı tartışmalarını Sabah.com.tr'ye değerlendirdi! 'Türk futbolu uzaya mı çıktı?'
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Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan, TFF'nin yabancı sınırı kararıyla ilgili tartışmaları Sabah.com.tr'ye değerlendirdi. 'Rakamlara takılıp spor kamuoyunu meşgul etmek değil. Yıllardır bunu tartışıyoruz. Aldığımız mesafe yok. Devamlılık anlamında başarımız yok. Enerjimizi bunlara harcamayalım. Gerçek futbol çözümüne odaklanmamız lazım.' diyen Fatih Doğan, birlik çağrısı yaptı.