Video Spor Fatih Doğan yabancı sınırı tartışmalarını Sabah.com.tr'ye değerlendirdi! 'Türk futbolu uzaya mı çıktı?'

Fatih Doğan yabancı sınırı tartışmalarını Sabah.com.tr'ye değerlendirdi! 'Türk futbolu uzaya mı çıktı?'

Fatih Doğan yabancı sınırı tartışmalarını Sabah.com.tr'ye değerlendirdi! 'Türk futbolu uzaya mı çıktı?'
17.06.2021 | 16:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fatih Doğan yabancı sınırı tartışmalarını Sabah.com.tr'ye değerlendirdi! 'Türk futbolu uzaya mı çıktı?' 04:23
Fatih Doğan yabancı sınırı tartışmalarını Sabah.com.tr'ye değerlendirdi! 'Türk futbolu uzaya mı çıktı?' 17.06.2021 | 16:28
Şenol Güneş'ten Galler maçı açıklaması! 'Sorumluluk benim...' 11:37
Şenol Güneş'ten Galler maçı açıklaması! 'Sorumluluk benim...' 16.06.2021 | 22:05
Erman Toroğlu'ndan Türkiye-Galler maçı yorumu! Yeniliriz, yenilmeye razıyız... 00:33
Erman Toroğlu'ndan Türkiye-Galler maçı yorumu! "Yeniliriz, yenilmeye razıyız..." 16.06.2021 | 20:08
MAÇ ÖZETİ İZLE! Türkiye 0 - 2 Galler maçı tüm goller tartışmalı pozisyonlar izle 17:53
MAÇ ÖZETİ İZLE! Türkiye 0 - 2 Galler maçı tüm goller tartışmalı pozisyonlar izle 16.06.2021 | 19:17
Türkiye 0 - 2 Galler MAÇ ÖZETİ GOLLER izle! EURO 2020 Türkiye 2 - 0 Galler geniş maç özeti tüm goller 17:53
Türkiye 0 - 2 Galler MAÇ ÖZETİ GOLLER izle! EURO 2020 Türkiye 2 - 0 Galler geniş maç özeti tüm goller 16.06.2021 | 18:39
Türkiye 0 - 2 Galler maç özeti tüm goller izle! EURO 2020'de hayal kırıklığı: Türkiye 0 - 2 Galler geniş maç özeti tüm goller izle 17:53
Türkiye 0 - 2 Galler maç özeti tüm goller izle! EURO 2020'de hayal kırıklığı: Türkiye 0 - 2 Galler geniş maç özeti tüm goller izle 16.06.2021 | 17:04
Sabah Spor Bakü'de... Millilerde tek hedef galibiyet! Şenol Güneş'in tercihleri nasıl olacak? 14:18
Sabah Spor Bakü'de... Millilerde tek hedef galibiyet! Şenol Güneş'in tercihleri nasıl olacak? 16.06.2021 | 16:51
Son dakika! Galatasaray’ın rakibi PSV Eindhoven oldu | Video 00:34
Son dakika! Galatasaray’ın rakibi PSV Eindhoven oldu | Video 16.06.2021 | 14:00
Paul Pogba basın toplantısında bira şişesini masadan kaldırdı | Video 00:05
Paul Pogba basın toplantısında bira şişesini masadan kaldırdı | Video 16.06.2021 | 11:45
Haiti kalecisinden inanılmaz hata! Larin yine golünü attı 02:59
Haiti kalecisinden inanılmaz hata! Larin yine golünü attı 16.06.2021 | 10:55
Fransa 1 - 0 Almanya MAÇ ÖZETİ izle! EURO 2020 Fransa 1 - 0 Almanya geniş maç özeti gol ve tartışmalı pozisyonlar 27:27
Fransa 1 - 0 Almanya MAÇ ÖZETİ izle! EURO 2020 Fransa 1 - 0 Almanya geniş maç özeti gol ve tartışmalı pozisyonlar 15.06.2021 | 20:00
A Milliler, Galler maçı öncesinde son idmanını gerçekleştirdi 00:48
A Milliler, Galler maçı öncesinde son idmanını gerçekleştirdi 15.06.2021 | 18:02
Yusuf Yazıcı ve İrfan Can Kahveci kozlarını paylaştı! 00:46
Yusuf Yazıcı ve İrfan Can Kahveci kozlarını paylaştı! 15.06.2021 | 15:24
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi sürüyor! İşte son durum... 01:42
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi sürüyor! İşte son durum... 15.06.2021 | 14:13
Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'dan Şampiyonlar Ligi ve Selçuk İnan sözleri! 02:05
Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'dan Şampiyonlar Ligi ve Selçuk İnan sözleri! 15.06.2021 | 14:09
Son dakika: Galatasaraylı Eren Aydın'dan Falcao sözleri! 03:15
Son dakika: Galatasaraylı Eren Aydın'dan Falcao sözleri! 14.06.2021 | 13:52
Avusturya Kuzey Makedonya maçı CANLI İZLE! EURO 2020 Avusturya Kuzey Makedonya maçı TRT 1 ile canlı yayın izle 09:43
Avusturya Kuzey Makedonya maçı CANLI İZLE! EURO 2020 Avusturya Kuzey Makedonya maçı TRT 1 ile canlı yayın izle 13.06.2021 | 18:19
Hollanda Ukrayna maçı CANLI İZLE! EURO 2020 Avusturya Hollanda Ukrayna maçı TRT 1 ile canlı yayın izle 09:43
Hollanda Ukrayna maçı CANLI İZLE! EURO 2020 Avusturya Hollanda Ukrayna maçı TRT 1 ile canlı yayın izle 13.06.2021 | 18:19
'Uğurcan Çakır eleştirileri Altay Bayındır'a da zarar veriyor!' 02:19
'Uğurcan Çakır eleştirileri Altay Bayındır'a da zarar veriyor!' 13.06.2021 | 13:27
Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi! Cocu gibi herkesten gizli tutulan bir isim... 01:54
Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi! "Cocu gibi herkesten gizli tutulan bir isim..." 13.06.2021 | 13:26

Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan, TFF'nin yabancı sınırı kararıyla ilgili tartışmaları Sabah.com.tr'ye değerlendirdi. 'Rakamlara takılıp spor kamuoyunu meşgul etmek değil. Yıllardır bunu tartışıyoruz. Aldığımız mesafe yok. Devamlılık anlamında başarımız yok. Enerjimizi bunlara harcamayalım. Gerçek futbol çözümüne odaklanmamız lazım.' diyen Fatih Doğan, birlik çağrısı yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA