Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Trabzonspor maçını Vodafone Park'ta oynayacağız
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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna değinen Hurma, "Ezequiel Garay gündemimizde yok" dedi. Deneyimli başkan gelecek hafta Trabzonspor ile oynayacakları maçın stadının Vodafone Park olacağını da açıkladı. Hurma, "Sağ olsun Beşiktaş Kulübü yardımcı oldu. Trabzonspor maçını orada oynayacağız" ifadelerini kullandı.