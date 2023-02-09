Video Spor Fatih Karagümrük'ten saygı duruşu | Video
Fatih Karagümrük'ten saygı duruşu | Video

Fatih Karagümrük'ten saygı duruşu | Video

09.02.2023 | 15:04

Fatih Karagümrük, bugün yaptığı antrenman öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fatih Karagümrük’ten saygı duruşu | Video 00:14
Fatih Karagümrük'ten saygı duruşu | Video 09.02.2023 | 15:04
Cedi Osman: Takım ve bireysel olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz | Video 00:48
Cedi Osman: "Takım ve bireysel olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz" | Video 09.02.2023 | 10:17
Okan Buruk’tan yardım çalışmalarına destek | Video 01:55
Okan Buruk'tan yardım çalışmalarına destek | Video 09.02.2023 | 10:03
Dries Mertens ve eşinden yardım çalışmalarına destek | Video 01:24
Dries Mertens ve eşinden yardım çalışmalarına destek | Video 09.02.2023 | 10:03
Vodafone Park’ta depremzedeler için yardım çalışmaları devam ediyor | Video 02:30
Vodafone Park’ta depremzedeler için yardım çalışmaları devam ediyor | Video 08.02.2023 | 16:12
Cenk Tosun’dan yardım çalışmalarına destek | Video 02:15
Cenk Tosun'dan yardım çalışmalarına destek | Video 08.02.2023 | 16:12
Mert Günok: Umarım enkazda kalanlar da bir an önce bulunur | Video 01:58
Mert Günok: "Umarım enkazda kalanlar da bir an önce bulunur" | Video 08.02.2023 | 16:12
Çağlar Söyüncü, Leicester’da Türkiye için yardım topladı | Video 00:29
Çağlar Söyüncü, Leicester’da Türkiye için yardım topladı | Video 07.02.2023 | 15:52
Sivasspor 1-0 Beşiktaş MAÇ SONU | Şenol Güneş: Şampiyonluk yarışında büyük yara aldık | Video 09:04
Sivasspor 1-0 Beşiktaş MAÇ SONU | Şenol Güneş: "Şampiyonluk yarışında büyük yara aldık" | Video 05.02.2023 | 08:43
Galatasaray - Trabzonspor maçı CANLI İZLE link | Video 04:48
Galatasaray - Trabzonspor maçı CANLI İZLE link | Video 05.02.2023 | 16:34
Alkışlar hakem Bektaş Onur’a! 14 yaşındaki futbolcunun ayakkabısının bağcıklarını bağladı | Video 00:12
Alkışlar hakem Bektaş Onur'a! 14 yaşındaki futbolcunun ayakkabısının bağcıklarını bağladı | Video 05.02.2023 | 16:34
Galatasaray - Trabzonspor maçı ilk 11’ler | Video 00:57
Galatasaray - Trabzonspor maçı ilk 11'ler | Video 05.02.2023 | 12:44
Galatasaray - Trabzonspor maçında hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı? Maç tatil edilecek mi? | Video 01:53
Galatasaray - Trabzonspor maçında hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı? Maç tatil edilecek mi? | Video 05.02.2023 | 12:42
Beykoz’da amatör Lig maçında kavga! Tekmeler yumruklar havada uçuştu | Video 02:31
Beykoz’da amatör Lig maçında kavga! Tekmeler yumruklar havada uçuştu | Video 05.02.2023 | 10:40
Fenerbahçeli taraftarlar TFF’yi protesto için Riva’ya akın etti | Video 02:06
Fenerbahçeli taraftarlar TFF’yi protesto için Riva’ya akın etti | Video 04.02.2023 | 20:09
Adana Demirspor 1-1 Fenerbahçe | Selahattin Baki: Ali Palabıyık, Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için gelmiştir | Video 03:58
Adana Demirspor 1-1 Fenerbahçe | Selahattin Baki: "Ali Palabıyık, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için gelmiştir" | Video 03.02.2023 | 08:23
Galatasaray 3-2 Ümraniyespor | Okan Buruk: Galatasaray camiası olarak bu rekoru kırıyoruz | Video 15:00
Galatasaray 3-2 Ümraniyespor | Okan Buruk: "Galatasaray camiası olarak bu rekoru kırıyoruz" | Video 02.02.2023 | 08:39
Trezeguet: Galatasaray ile oynanacak maç büyük ve önemli bir maç | Video 03:11
Trezeguet: "Galatasaray ile oynanacak maç büyük ve önemli bir maç" | Video 02.02.2023 | 08:38
Okan Buruk, Ümraniyespor galibiyetini değerlendirdi | Video 10:24
Okan Buruk, Ümraniyespor galibiyetini değerlendirdi | Video 02.02.2023 | 00:13
Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş için Konya’dan ayrıldı 00:31
Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş için Konya'dan ayrıldı 01.02.2023 | 17:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA