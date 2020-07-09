Alanyaspor'a 4-1 yenildikleri maçın ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bu skoru hak etmedik. Belki de futbolcularımız son zamanların en iyi futbollarından bir tanesini sergiledi. Ama pozisyon bulduk atamadık" dedi.