Video Spor Fatih Terim, derbiyi takip etti | Video
Fatih Terim, derbiyi takip etti | Video

Fatih Terim, derbiyi takip etti | Video

04.06.2023 | 23:10

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti.

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