Fatih Terim: "Her maç biraz daha sıkıntılı olacak"

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Terim, "Her maç biraz daha sıkıntılı olacak bu bir gerçek" ifadelerini kullandı.