Video Spor Fatih Terim: "Her maç biraz daha sıkıntılı olacak"

Fatih Terim: "Her maç biraz daha sıkıntılı olacak"

Fatih Terim:
29.04.2021 | 01:03

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Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Terim, "Her maç biraz daha sıkıntılı olacak bu bir gerçek" ifadelerini kullandı.

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