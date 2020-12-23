Fatİh Terim için flaş sözler! "7 maç ceza çok ağır olur"

Son dakika Galatasaray haberi: Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Fatih Terim ile ilgili konuşan Uzundurukan, "Fatih Terim’e 7 maç ceza çok ağır olur, 3 ya da 4 maç en mantıklısı" ifadelerini kullandı.