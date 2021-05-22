Video Spor Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in açıklamalarına cevap verdi! "Acil şifalar diliyorum..."

Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in açıklamalarına cevap verdi! "Acil şifalar diliyorum..."

Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in açıklamalarına cevap verdi!
22.05.2021 | 19:32

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Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim, sosyal medya hesabından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına yanıt verdi. Terim, "Mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır." ifadelerini kullandı.

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