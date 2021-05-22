Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in açıklamalarına cevap verdi! "Acil şifalar diliyorum..."
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Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim, sosyal medya hesabından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına yanıt verdi. Terim, "Mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır." ifadelerini kullandı.