Fatih Terim: Rakibimize saygı duyuyoruz, iyi bir takımla oynayacağız | Video

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Marsilya iyi bir kadroya sahip. Eğer oyun içerisinde konsantrasyonunuzu kaybederseniz, bunun cezasını kesebilecek yeteneklere sahip bir takım. Bunun için rakibimize saygı duyuyoruz. İyi bir takımla oynayacağımızı rahat rahat söyleyebiliriz" dedi.