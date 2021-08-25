Fatih Terim, Randers maçı öncesi konuştu: "Gerçekleşmek üzere olan bir transfer var"

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Randers'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, rövanş mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray-Randers maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Şu ana kadar gerçekleşmiş veya üzere olan bir transfer var, arkadaşlarımız az sonra 'gitmesiyle' ilgili bir haber verebilir." şeklinde konuştu.