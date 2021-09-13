Fatih Terim Şenol Güneş'e sahip çıktı: Çok ayıp ettiniz!

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Fatih Terim, Şenol Güneş hakkında açıklamalarda bulundu. Terim, "Şenol Güneş bu ülkeye hizmet etti. Herkesten fazla üstelik. Yanlış yaptı, doğru yaptı, eyvallah. Sevapları daha fazladır herhalde. Bu nedir yani! Yoksa gelip görev yapmak, istenmek nasıl doğalsa 'Allaha ısmarladık' da doğaldı." dedi.