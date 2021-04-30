Fatih Terim ve Buffon gibi efsane isimler eski Galatasaraylı futbolcu Yekta Kurtuluş'un oğlu Rüzgar'ın doğum gününü kutladı!

Futbol dünyasından ünlü isimler Galatasaray'da şampiyonluk kazanan isimlerden biri olan Yekta Kurtuluş'un oğlu Rüzgar için doğum günü mesajı paylaştı. İleride kaleci olma hayali kuran Rüzgar için Buffon, Muslera, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Boffin gibi kaleciler mesaj gönderdi. Bu isimler haricinde Merih Demiral, Hakan Balta, Sinan Gümüş, Necati Ateş ve Burak Yılmaz da Yekta Kurtuluş'un oğlu Rüzgar'ın doğum gününü kutladı.