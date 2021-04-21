Fatih Terim'den çarpıcı sözler! "Bazen çok şey ifade edebilir..."

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Zorlu mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Bu 1 puan bazen çok şey ifade edebilir" diye konuştu.