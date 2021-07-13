Fatih Terim'den çok sert açıklama! "Dostluk maçları dostlarladır..."
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Yunanistan'daki çirkin tavır sonrası İstanbul'a geri dönen Galatasaray kafilesinde teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, Sert sözlerle yaşanan olayları anlatan Terim, "Dostluk maçları dostlarladır..." diye konuştu.