Video Spor Fatih Terim'den İtalyan gazetecinin sorusuna İtalyanca cevap | Video

Fatih Terim'den İtalyan gazetecinin sorusuna İtalyanca cevap | Video

Fatih Terim'den İtalyan gazetecinin sorusuna İtalyanca cevap | Video
17.09.2021 | 13:16

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio'yu 1-0 yendikleri maçın ardından İtalyan gazetecilerden gelen sorulara İtalyanca cevap verdi. Tecrübeli teknik adamın konuşması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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