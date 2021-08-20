Fatih Terim'den maç sonunda Marcao ve Gedson sözleri! Tepki gösterdi...
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Vitor Pereira'dan transfer sözleri! O bölgeyi işaret etti 19.08.2021 | 01:37
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers'la oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçından sonra basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Terim, Marcao'ya verilen cezanın maç anında açıklanmasına tepki gösterirken, Gedson Fernandes transferine ilişkin konuştu.