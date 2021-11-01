Fatih Terim'den Marcao ve Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'yı sahasında 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, maçı değerlendirirken yıldız isimler Kerem Aktürkoğlu'dan Olimpiu Morutan'a, Marcao'nun durumundan devre arası transfer dönemine kadar birçok konuya açıklık getirdi.