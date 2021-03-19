Fatih Terim'den Rizespor maçı değerlendirmesi! "Kırılgan bir takımız"
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Süper Lig'in 31 haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, rakibine 4-3'lük skorla mağlup oldu. Şampiyonluk yolunda ağır yara alan sarı-kırmızılı takımda deneyimli teknik adam Fatih Terim, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Terim, kırılgan bir takım olduklarını ve yenilen gollerin altından kalkamadıklarını ifade etti.