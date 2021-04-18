Fatih Terim'den şampiyonluk yorumu! "7 maçta her şey olur"
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Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenerek lider Beşiktaş'la olan puan farkını 6'ya indirdi. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, şampiyonluğu son ana kadar kovalayacaklarını ifade etti. Terim, "7 maçta her şey olur. Şampiyonluklar kazanılır, yitirilir. Sonuçta biz vazgeçmiyoruz. Nasipse, Allah izin verirse bakacağız." dedi.