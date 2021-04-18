Video Spor Fatih Terim'den şampiyonluk yorumu! "7 maçta her şey olur"

Fatih Terim'den şampiyonluk yorumu! "7 maçta her şey olur"

Fatih Terim'den şampiyonluk yorumu!
18.04.2021 | 01:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fatih Terim'den şampiyonluk yorumu! 7 maçta her şey olur 06:13
Fatih Terim'den şampiyonluk yorumu! "7 maçta her şey olur" 18.04.2021 | 01:34
Fenerbahçe’de Başakşehir maçı öncesi son durum | Video 05:08
Fenerbahçe’de Başakşehir maçı öncesi son durum | Video 18.04.2021 | 00:17
Sergen Yalçın: Bu oyun bizim oyunumuz değil 03:56
Sergen Yalçın: Bu oyun bizim oyunumuz değil 16.04.2021 | 23:24
Son dakika! Galatasaray yönetimi Türk Telekom Stadyumu'nda toplandı! Yeni kararlar çıkabilir | Video 01:58
Son dakika! Galatasaray yönetimi Türk Telekom Stadyumu'nda toplandı! Yeni kararlar çıkabilir | Video 16.04.2021 | 15:55
Fatih Terim'den sonra Galatasaray'ın hocası belli! İşte Terim-Mustafa Cengiz krizinin perde arkası 28:01
"Fatih Terim'den sonra Galatasaray'ın hocası belli!" İşte Terim-Mustafa Cengiz krizinin perde arkası 16.04.2021 | 15:31
Galatasaray'da sular durulmuyor! Başkanlık seçiminde Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak aday olacak mı? 03:43
Galatasaray'da sular durulmuyor! Başkanlık seçiminde Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak aday olacak mı? 16.04.2021 | 15:46
Aboubakar'ın durumu belli oldu! Ankaragücü maçında forma giyecek mi? 01:16
Aboubakar'ın durumu belli oldu! Ankaragücü maçında forma giyecek mi? 15.04.2021 | 18:41
Fenerbahçe'ye altyapıdan 5 futbolcu! 01:16
Fenerbahçe'ye altyapıdan 5 futbolcu! 15.04.2021 | 16:51
Sergen Yalçın corona virüs aşısı oldu! O anları böyle paylaştı... 00:21
Sergen Yalçın corona virüs aşısı oldu! O anları böyle paylaştı... 15.04.2021 | 16:38
Galatasaray için flaş sözler! Yönetimin bölündüğünü gösteren fotoğraf 01:31
Galatasaray için flaş sözler! "Yönetimin bölündüğünü gösteren fotoğraf" 15.04.2021 | 10:24
SON DAKİKA: 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'ndaki feci kaza kamerada! 3 sporcu hastaneye kaldırıldı 01:27
SON DAKİKA: 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'ndaki feci kaza kamerada! 3 sporcu hastaneye kaldırıldı 14.04.2021 | 15:35
PSG'nin yıldızları Neymar ve Mbappe Ramazan ayını unutmadı... 00:23
PSG'nin yıldızları Neymar ve Mbappe Ramazan ayını unutmadı... 14.04.2021 | 15:06
Süper Lig'in süper golcüsü Mame Diouf'tan flaş açıklamalar Eğer forvetseniz... | Video 03:14
Süper Lig'in süper golcüsü Mame Diouf'tan flaş açıklamalar "Eğer forvetseniz..." | Video 14.04.2021 | 14:12
Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e hakem cevabı! 10:25
Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e hakem cevabı! 14.04.2021 | 14:07
Ömer Faruk Beyaz resmen Stuttgart'ta! 01:11
Ömer Faruk Beyaz resmen Stuttgart'ta! 14.04.2021 | 14:04
Son dakika! Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra Arda Turan'dan flaş tepki! Fatih Terim araya girdi | Video 14:18
Son dakika! Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra Arda Turan'dan flaş tepki! Fatih Terim araya girdi | Video 14.04.2021 | 09:31
Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından Galatasaraylı futbolcular toplandı 02:15
Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından Galatasaraylı futbolcular toplandı 13.04.2021 | 23:43
Abdurrahim Albayrak Galatasaray'da adaylığa hazırlanıyor! 01:25
Abdurrahim Albayrak Galatasaray'da adaylığa hazırlanıyor! 13.04.2021 | 14:27
SON DAKİKA: Cenk Tosun 'un ziyaret eden Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar 05:31
SON DAKİKA: Cenk Tosun 'un ziyaret eden Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar 13.04.2021 | 13:46
BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı öncesi kale önünde dua eden Hamza Yıldırım'dan açıklama Büyü değil... 03:13
BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı öncesi kale önünde dua eden Hamza Yıldırım'dan açıklama "Büyü değil..." 13.04.2021 | 09:56

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenerek lider Beşiktaş'la olan puan farkını 6'ya indirdi. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, şampiyonluğu son ana kadar kovalayacaklarını ifade etti. Terim, "7 maçta her şey olur. Şampiyonluklar kazanılır, yitirilir. Sonuçta biz vazgeçmiyoruz. Nasipse, Allah izin verirse bakacağız." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA