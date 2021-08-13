Video Spor Fatih Terim'den St. Johnstone maçı sonrası Feghouli sözleri!

Fatih Terim'den St. Johnstone maçı sonrası Feghouli sözleri!

Fatih Terim'den St. Johnstone maçı sonrası Feghouli sözleri!
13.08.2021 | 00:44

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray deplasmanda St. Johnstone ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-2 kazandı ve play-off'a yükseldi. Galibiyetin ardından teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam Kerem Aktürkoğlu'nun performansına dikkat çekti ve "Ben ona güveniyorum. Her geçen gün rakip için tehlikeli bir hal alıyor." dedi.

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