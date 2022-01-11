Fatih Terim'in ardından Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu! Burak Elmas resmen açıkladı...

Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray'da başkan Burak Elmas, basın toplantısı düzenledi. Ayrılık sürecinden yeni teknik direktöre, transferlerden seçim kararı alınıp alınmayacağına dair konuşan Elmas, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve olaylı bir ayrılık yaşanmadığını dile getirdi.