Fatih Terim'in ardından Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu! Burak Elmas resmen açıkladı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:11:10
02:05
Fatih Terim, Galatasaraylı futbolcularla vedalaşarak Florya'dan ayrıldı 11.01.2022 | 15:36
08:54
SON DAKİKA: Konyasporlu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı | Video 11.01.2022 | 16:08
01:39
Fatih Terim, Florya'da futbolcular ve personelle vedalaştı | Video 11.01.2022 | 15:48
00:29
00:42
00:42
01:27
Florya'da 'yönetim istifa' sesleri | Video 11.01.2022 | 13:36
03:48
00:27
00:30
01:23
01:38
01:38
03:00
Murat Sancak: "Belhanda ile görüşeceğiz" 10.01.2022 | 23:48
11:48
00:25
SON DAKİKA: Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı 10.01.2022 | 14:08
01:28
06:30
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan VAR eleştirisi! "Beşiktaş maçlarında..." 09.01.2022 | 23:01
Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray'da başkan Burak Elmas, basın toplantısı düzenledi. Ayrılık sürecinden yeni teknik direktöre, transferlerden seçim kararı alınıp alınmayacağına dair konuşan Elmas, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve olaylı bir ayrılık yaşanmadığını dile getirdi.