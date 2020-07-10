Fatih Terim'in en kötü serisi
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OTOMATİK OYNAT
02:07
CAS'tan Trabzonspor açıklaması 10.07.2020 | 23:36
01:40
Trabzonspor şampiyonluk yarışında yara aldı 10.07.2020 | 23:36
04:34
Sergen Yalçın: Yabancı kuralı inanılmaz mantıksız 10.07.2020 | 23:36
02:22
Fatih Terim'in en kötü serisi 10.07.2020 | 23:35
00:41
Galatasaray'dan yabancı kuralı tepkisi 10.07.2020 | 23:35
01:18
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları 10.07.2020 | 23:35
00:59
Galatasaray - Trabzonspor maçı için Yusuf Namoğlu'ndan itiraf! 10.07.2020 | 23:33
02:52
Erman Toroğlu sordu Yusuf Namoğlu cevapladı! İşte istifanın perde arkası 10.07.2020 | 22:27
01:32
Gaziantep FK-Konyaspor maçında gerginlik! İşte koridorda yaşananlar 09.07.2020 | 23:54
00:38
Erman Toroğlu: Galatasaray'da başkanlık için taht kavgaları başladı 09.07.2020 | 22:07
02:44
Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim yorumu! 09.07.2020 | 21:12
03:02
Galatasaray'da ilk hedef Mert Günok 09.07.2020 | 17:45
00:58
Hüseyin Çimşir'den beraberlik açıklaması! "Üzgünüz" 09.07.2020 | 14:33
00:30
Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması 09.07.2020 | 14:30
02:25
Fatih Terim: Bu skoru hak etmedik 09.07.2020 | 14:25
01:21
Emre Belözoğlu: 3 galibiyet bizi başka yerlere götürür 09.07.2020 | 14:23
00:55
Beşiktaş ile Kasımpaşa 34. kez 09.07.2020 | 14:21
02:00
Beşiktaş'ta hedef 3 puan 09.07.2020 | 14:19
07:14
Samet Aybaba: Yeni yabancı kuralı çözüm üretmez 09.07.2020 | 14:18
Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenilerek kötü gidişi durduramayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinde ilk kez üst üste 7 lig maçında galibiyet göremedi.