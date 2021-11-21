Fatih Terim'in forvet tercihi kim olacak? Canlı yayında açıkladı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu derbi öncesinde sarı-kırmızılı takımın sahaya hangi 11 ile çıkacağı merak ediliyor. Galatasaray'daki son gelişmeleri A Spor'da değerlendiren Nevzat Dindar, "G.Saray'da Fatih Terim forvette Mohamed'i tercih edecek ona yakın olarak ise Halil Dervişoğlu'na şans verecek." şeklinde konuştu.