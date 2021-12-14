Fatih Terim'in olay görüntüleri ortaya çıktı! İstifaya davet ettiği iddia edilen taraftara...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a karşı alınan yenilginin ardından bir taraftarla tartıştı. Görüntülerde Fatih Terim'in, kendisini istifaya davet ettiği iddia edilen taraftara sert çıktığı iddia edildi.