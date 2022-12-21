Video Spor Fenerbahçe 3-1 İstanbulspor | Jorge Jesus: "Oyuncular çok iyi durumda" | Video
Fenerbahçe 3-1 İstanbulspor | Jorge Jesus:

Fenerbahçe 3-1 İstanbulspor | Jorge Jesus: "Oyuncular çok iyi durumda" | Video

21.12.2022 | 08:44

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, lige verilen aranın ardından Türkiye Kupası 5. Tur maçında İstanbulspor karşısında oynadıkları ve 3-1 kazandıkları maçta oyuncularının fiziksel ve teknik anlamda çok iyi olduğunu söyledi.

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Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fenerbahçe için güzel bir maç olduğunu ifade ederek, "3 gollü bir galibiyet aldık. Bazı goller çok kaliteliydi. İlk atmış olduğumuz gol harikaydı. Ancak kaliteli takımlar böyle gol atabilir. Daha fazla gol atabilirdik. Önemli olan tur atlamaktı bugün. İyi de futbol oynadık" dedi.

"TRABZONSPOR ÇOK İYİ BİR TAKIM"
Hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor maçına değinen Jesus, "Trabzonspor maçını düşünecek vaktimiz var. Bizim için önemli olan şey bugün aldığımız galibiyetti. Lige verilen 5 haftalık arada takım çok iyi bir şekilde çalıştı. Fiziksel ve teknik anlamda oyuncular çok iyi durumda. Trabzonspor maçını düşünmüyorum bu akşam. Sadece bu maçı düşünüyorum. Cumartesi günkü rakibimiz ligin son şampiyonu, çok iyi bir takım ve harika oyuncuları var. Onlara saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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