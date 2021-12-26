Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle: "Mücadelemizi sonuna kadar bırakmayacağız"

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında ağırladığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de antrenör Zeki Murat Göle, maç boyunca çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.