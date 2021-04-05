Fenerbahçe - Denizlispor maçı sonrası Metin Sipahioğlu'dan 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında açıklama!

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Denizlispor'u Samatta'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Metin Sipahioğlu, 1959 yılı öncesi şampiyonluklar hakkında konuştu. Aksi bir kararın çıkma ihtimalinin olmadığını dile getiren Sipahioğlu, Galatasaray'ın açıklamaları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.