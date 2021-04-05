Fenerbahçe - Denizlispor maçının ardından Selahattin Baki'den flaş sözler: "İptal edilen gol..."

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Denizlispor'u Samatta'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Selahattin Baki, İrfan Can'ın attığı ancak hakem Cüneyt Çakır'ın VAR incelemesi sonrası iptal ettiği golü eleştirdi. İşte o açıklamalar...