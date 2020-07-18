Fenerbahçe derbilerde kolay yenilmiyor

Süper Lig'de sezonun son derbisi Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Pazar akşamı iki ekibin zorlu mücadelesi öncesinde sarı-lacivertli takım derbilerdeki başarısıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe, son 5 yılda Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı sadece 2 yenilgi aldı.